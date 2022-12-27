Санта-Клаус из США живет на краю света в маленьком городишке

Американский «Дед Мороз» прописался в самом центре штата Аляска, в местечке под названием Северный Полюс.

Американское название этого городка звучит как Норт-Поул. Его население насчитывает всего лишь две тысячи человек.

Особенных достопримечательностей в нем нет.

Разве что яркая новогодняя иллюминация на въезде, сверкающие разноцветные елки на круговых развязках и встречающие гостей полосатые яркие тросточки - непременный символ американского Рождества.

Кстати, эти конфеты символизируют Христа: белые полоски - это его чистота, а красные - кровь, которую он пролил за спасение человечества.

Пешком здесь лучше не передвигаться, потому что очень холодно, до -30.

Все дома похожи на стоящие среди леса бараки, между которыми проложены дорожки.

Здесь нет никаких культурных объектов, но много разных кафе-забегаловок и разнообразных церквей.

Световой день зимой в Норт-Поуле длится всего 4 часа, а болезнь многих жителей - раздражительность и депрессия из-за долгого пребывания в замкнутых пространствах.

Домик Санты стоит на обочине хайвэя, который ведет в университетский город в 20 километрах от Норт-Поула.

В него приезжают туристы со всего света, чтобы лично пообщаться с Санта-Клаусом и приобрести сувениры.

Домик броских цветов построен из досок и обшит фанерой.

А несколько соединенных друг с другом комнат заполнены разнообразными новогодними украшениями и игрушками, в основном произведенными в Китае.