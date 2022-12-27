Yonhap: США обещают защищать Южную Корею от КНДР

Агентство Yonhap со ссылкой на представителя Совбеза Белого дома сообщает, что США ведут консультации с Южной Кореей по поводу вторжения беспилотников КНДР.

В США отмечают, что знают о полете северокорейских БПЛА через демаркационную военную линию.

При этом Белый дом подтверждает приверженность Соединенных Штатов защите Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что беспилотники из КНДР вошли в воздушное пространство Южной Кореи. Местные военные более 100 раз выстрелили по БПЛА, но так и не сбили ни одного из них.