Шуфутинский в 74 года планирует в третий раз стать отцом

Михаил Шуфутинский в интервью mk.ru рассказал, что хочет стать отцом в третий раз в своей жизни.

Он отметил, что они с супругой Светланой Юразовой активно работают над данным вопросом.

По словам Шуфутинского, пол будущего малыша не имеет для него особого значения. Он напомним, что у него уже есть девочки – внучки.

Михаилу Шуфутинскому 74 года. У него два сына от первого брака: Дэвид родился в 1972 году, Антон – в 1974.