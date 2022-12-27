NBC News: из-за жуткой снежной бури в США погибло не менее 50 человек

По информации телеканала NBC News, в США уже погибло не менее 50 человек из-за сильной снежной бури, обрушившейся на страну.

На западе штата Нью-Йорк выпало больше метра снега. Там погибло 14 местных жителей. Смертельные случаи зафиксированы в 12 американских штатах.

Из-за резкого снижения температуры, сильных снегопадов и ветра, гололеда на дорогах произошло множество автомобильных аварий.

Так, в Огайо сообщили о четырех погибших в дорожно-транспортных происшествиях из-за погодных условий.