NBC News: из-за жуткой снежной бури в США погибло не менее 50 человек
2022-12-27 01:51
По информации телеканала NBC News, в США уже погибло не менее 50 человек из-за сильной снежной бури, обрушившейся на страну.
На западе штата Нью-Йорк выпало больше метра снега. Там погибло 14 местных жителей. Смертельные случаи зафиксированы в 12 американских штатах.
Из-за резкого снижения температуры, сильных снегопадов и ветра, гололеда на дорогах произошло множество автомобильных аварий.
Так, в Огайо сообщили о четырех погибших в дорожно-транспортных происшествиях из-за погодных условий.
Опубликовано: Светлана Репина