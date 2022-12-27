Некоторые новогодние блюда нельзя доедать на следующий день

Они могут быть опасны для здоровья, потому что их срок годности исчисляется несколькими часами.

К таким блюдам относятся всевозможные салаты.

Если они заправлены майонезом, то хранить их в холодильнике можно не больше 12 часов, а при комнатной температуре - всего лишь четыре.

"Срок жизни" холодца и студня - меньше 2-х часов при комнатной температуре и около 12 - в холодильнике.

Колбаса, сыровяленое и сырокопченое мясо хранится в холодильнике только 72 часа после вскрытия упаковки.

Сыр, который всю ночь простоял на новогоднем столе, тоже не стоит есть. Особенно если он подсох, изменил запах или внешний вид.

Вскрытую упаковку рыбы или рыбную консерву нельзя хранить в холодильнике больше 2-х суток, а при комнатной температуре она хранится не больше 3-х часов.

Жареная или отварная рыба хранится в холодильнике 2-е суток.

Птица, жаренная в сковородке или запеченная в духовке, может храниться в холодильнике только 48 часов.

Если какое-то из приготовленных блюд изменило запах или цвет, то его категорически нельзя употреблять в пищу, чтобы не получить серьезное отравление.