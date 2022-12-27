Позади развод: как жить дальше и найти новое счастье

Развод - тяжелый период в жизни. Вряд ли кто-то с легкостью переживал эту ситуацию. В той или иной степени негативные эмоции настигают каждого, кто решился на разрыв отношений.

Безусловно, все люди будут по-разному переживать развод. Кто-то найдет в этом решение всех своих проблем и будет радоваться свободе и началу новой жизни.

Для кого-то это будет тяжелой травмой, невосполнимой потерей и поводом для затяжной депрессии. Все зависит от конкретной ситуации и от степени устойчивости психики.

Слишком эмоциональные люди с заниженной самооценкой будут считать, что жизнь кончена и поставят на себе крест.

Такие мужчины и женщины бояться идти навстречу новому и строить другие отношения. Потому что не могут отпустить прошлое.

Если относиться к разводу как к началу новой жизни, то можно увидеть в нем много плюсов.

Новые отношения после развода

Заводить или нет, если да - то как скоро? Конечно надо пробовать строить отношения с новым человеком, не нужно бояться быть счастливым.

Все люди ошибаются, но ошибки не навсегда, их можно исправлять. Как быстро произойдет новая встреча, зависит от готовности человека принять ее.

Кому-то нужно пару дней, чтобы завести новое знакомство, а кто-то будет приходить в себя год или больше. Разобраться в себе - для этого нужно время.

Достаточно прислушаться к внутреннему "Я", чтобы понять, есть ли желание начинать новую жизнь. Или нужна некая пауза для переосмысления.

Но пока человек не оставит прошлое в покое, никакой новой жизни не будет.

Как начинать все с нуля

Не обязательно сразу кидаться в омут с головой в поисках новых встреч и знакомств. Можно посвятить немного времени себе, побаловать себя, порадовать приятными моментами.

Например, сходить в кино, театр, накупить новых вещей, съездить на море или просто купить хорошую книгу. Сделать то, что давно хотелось, но в чем себе было отказано.

Заполнить свою жизнь позитивом, новыми эмоциями, ощущениями, увлечениями. Чтобы понять - жизнь продолжается, и она может быть удивительной, если не замыкаться в себе и своих переживаниях.

Чем быстрее человек настроит себя на позитивный лад, тем быстрее и легче переживет расставание.

К жизнерадостным людям охотнее тянутся окружающие, улыбающиеся люди вызывают к себе интерес и быстрее найдут новые знакомства.

А прошлый опыт будет только на пользу и позволит не совершать новых ошибок.

И на последок совет всем, кто начинает новые отношения: не стоит говорить о своей прошлой жизни новому партнеру, рассказывать лишние подробности, пусть все идет с чистого листа, как будто в первый раз.