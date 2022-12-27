Лариса Гузеева устроила битье посуды в элитном столичном ресторане

Телеведущая пришла на встречу с друзьями, но не смогла совладать с эмоциями и начала бросаться тарелками.

Телеведущая Лариса Гузеева известна своей эксцентричностью и эмоциональностью.

Не сдержалась она и на посиделках в дорогом московском ресторане, куда пришла вместе с Валерием Сюткиным, Леонидом Якубовичем и Дмитрием Дибровым.

Причем свое "нехорошее поведение" Гузеева сама записала на видео, а затем выложила в сеть.

Натанцевавшись, вся честная компания начала дебоширить и бить дорогую посуду.

В конечном итоге оказалось, что ресторан предоставляет такую услугу своим гостям, чтобы они могли "выпустить пар".

Конечно же, норовистая Лариса Гузеева с удовольствием воспользовалась такой возможностью.

А Дмитрий Дибров признался, что ему всегда нравилась эта эмоциональная актриса: он даже мечтал о свадьбе с ней и держал паспорт наготове, чтобы пойти в загс.