Издание Military Watch сообщает, что президент России Владимир Путин может оказаться прав по поводу поставок ЗРК Patriot из США на Украину.

Авторы материала напоминают, что российский лидер пообещал уничтожить такие системы, если они поступят в распоряжение ВСУ.

Владимир Путин также назвал эти зенитно-ракетные комплексы устаревшими и уступающими российским вооружениям.

Журналисты отмечают, что системы Patriot с трудом справлялись с советскими ракетами 1960-х годов, а их способность нейтрализовать современные ракеты вызывает серьезные сомнения.