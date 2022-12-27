«Вечерне новости»: власти Косово привели войска в полную боевую готовность

Издание «Вечерне новости» сообщает, что власти Косово привели свои войска в полную боевую готовность.

По информации источников, приближенных к Международным силам НАТО в Косово и Метохии KFOR, около полутора тысяч солдат готовятся снести баррикады, возведенные на севере региона.

Есть сведения о том, что ночью на севере Косово были слышны выстрелы. Местные власти обещают, что косовская полиция снесет баррикады, если этого не сделают сами сербы.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность по приказу президента страны Александра Вучича.