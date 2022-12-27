NHK: Япония договорилась о поставках сжиженного природного газа из Омана

APS
2022-12-27 02:34

Телеканал NHK со ссылкой на собственные источники сообщает, что Япония и Оман готовятся подписать 10-летний контракт.

Соглашение предусматривает поставки 2 млн сжиженного природного газа в год из Омана в Японию.

В настоящее время в Омане находится министр экономики, торговли промышленности Японии Ясутоси Нисимура.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о планах Японии по созданию стратегического резерва СПГ.

Опубликовано: Светлана Репина







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