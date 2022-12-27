Илон Маск отреагировал на предсказания Медведева на 2023 год

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал предсказания Дмитрия Медведева на 2023 год в Twitter.

Маск назвал эти прогнозы «эпичными», отметив в комментарии аккаунт Медведева. Он также поставил эмодзи, с открытым от удивления ртом.

Как сообщалось ранее, Дмитрий Медведев спрогнозировал создание Четвертого рейха и распад Евросоюза.

Он также написал, что в США начнется гражданская война, Калифорния и Техас станут самостоятельными государствами, а Илон Маск выиграет президентские выборы в штатах, закрепленных за республиканцами.