Илон Маск отреагировал на предсказания Медведева на 2023 год
2022-12-27 02:40
Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал предсказания Дмитрия Медведева на 2023 год в Twitter.
Маск назвал эти прогнозы «эпичными», отметив в комментарии аккаунт Медведева. Он также поставил эмодзи, с открытым от удивления ртом.
Как сообщалось ранее, Дмитрий Медведев спрогнозировал создание Четвертого рейха и распад Евросоюза.
Он также написал, что в США начнется гражданская война, Калифорния и Техас станут самостоятельными государствами, а Илон Маск выиграет президентские выборы в штатах, закрепленных за республиканцами.
Опубликовано: Светлана Репина