Бывший вице-президент США Майкл Пенс будет участвовать в президентских выборах

Согласно информации, опубликованной на сайте Федеральной избирательной комиссии США, бывший вице-президент страны Майкл Пенс подал заявку на участие в президентских выборах.

Пенс является представителем Республиканской партии. Он был заместителем президента Дональда Трампа с 2017 по 2021 год.

Ранее о своем желании участвовать в президентских выборах заявил Дональд Трамп, который также представляет республиканцев.

Он заявил, что только его победа на выборах 2024 года может вернуть США былое величие.