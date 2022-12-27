Бывший вице-президент США Майкл Пенс будет участвовать в президентских выборах
2022-12-27 02:49
Согласно информации, опубликованной на сайте Федеральной избирательной комиссии США, бывший вице-президент страны Майкл Пенс подал заявку на участие в президентских выборах.
Пенс является представителем Республиканской партии. Он был заместителем президента Дональда Трампа с 2017 по 2021 год.
Ранее о своем желании участвовать в президентских выборах заявил Дональд Трамп, который также представляет республиканцев.
Он заявил, что только его победа на выборах 2024 года может вернуть США былое величие.
Опубликовано: Светлана Репина