Издание Mysl Polska пишет, что пост генерального секретаря НАТО может занять глава Минфина Канады Христя Фриланд.

Автор материала напоминает, что она является внучкой украинского нациста Михаила Хомяка.

По информации издания, шансы Фриланд занять этот пост увеличиваются за счет ее антироссийской позиции.

Журналисты подчеркивают, что такие кандидатуры наглядно отражают тенденции, которые господствуют в странах НАТО.