Джилл Байден рассказала, какой подарок делает ей муж каждое Рождество

Супруга президента США Джо Байдена Джилл Байден рассказала, какой подарок преподносит ей муж каждое Рождество.

По ее словам, супруг каждый год дарит ей стихотворение собственного сочинения, которое записывает в специальный блокнот.

Сам Байден подтвердил, что действительно пишет стихи для супруги сам. Он также отметил, что у него еще много идей, о чем написать.

Ранее Джо Байден сделал курьезную оговорку. Он сказал, что познакомился с Джилл, когда ему было 30 лет, а ей – 12.