Джилл Байден рассказала, какой подарок делает ей муж каждое Рождество
2022-12-27 04:30
Супруга президента США Джо Байдена Джилл Байден рассказала, какой подарок преподносит ей муж каждое Рождество.
По ее словам, супруг каждый год дарит ей стихотворение собственного сочинения, которое записывает в специальный блокнот.
Сам Байден подтвердил, что действительно пишет стихи для супруги сам. Он также отметил, что у него еще много идей, о чем написать.
Ранее Джо Байден сделал курьезную оговорку. Он сказал, что познакомился с Джилл, когда ему было 30 лет, а ей – 12.
Опубликовано: Светлана Репина