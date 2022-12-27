Что засыпать в раковину, чтобы почистить трубы и убрать запах

Проблема актуальная для многих, засоры порой появляются в самый неподходящий момент. А запах не дает зайти в ванну. Не всегда есть специальное средство в наличии. На помощь приходят советы из народа.

Когда вода в раковине стала плохо спускаться, значит в трубе образовался засор. Не всегда стоит сразу прибегать к ядовитой химии, которая может разъедать трубы.

Убрать небольшой засор можно более мягкими средствами, при этом потратив на процедуру не более пяти минут.

Нет, это будет не сода и не уксус, соль или лимонная кислота. Обычный стиральный порошок. Нужно брать тот, который в гранулах, жидкое моющее средство не подойдет.

Для эффективной прочистки труб от засора понадобится две столовые ложки порошка. Их засыпают в трубу, после чего включают теплую воду.

Через пять минут засор должен рассосаться. Вместе с ним уйдет и неприятный запах.

Еще более простой способ убрать засор - просто включить горячую воду на 10-20 минут. В стальные трубы можно залить крутой кипяток, способ еще более эффективный.

Но для пластиковых труб не подойдет. Под действием горячей воды жировые отложения растворятся и выйдут в сточную канализацию.

Как избежать засора? Установить защитную сетку на сливное отверстие.

Не экономить воду слишком рьяно: при недостаточном попадании жидкости в слив, труба будет плохо промываться и со временем образуется засор.

Делать профилактическую обработку кипятком или содой с уксусом, не дожидаясь появления проблемы.