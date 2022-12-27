Чем убрать жир с плиты, чтобы не прибегать к дорогой химии

Почистить жировые отложения на плите можно и без специальных бытовых средств, которые стоят сегодня недешево. Народные методы действуют безотказно, да еще и рубль экономят.

Плита пачкается не только со стороны варочной панели. Жировая грязь скапливается и в области ручек, и изъять ее оттуда порой очень и очень сложно.

Когда плита в буквальном смысле "доведена до ручки" и с трудом получается включать и выключать газ, то стоит присмотреться к эффективным и недорогим народным средствам.

Химические порошки царапают покрытие плиты, гели и сильные жидкие средства - совсем не бюджетный вариант. А вот старый добрый лимонный сок - лучший помощник для хозяйки на кухне.

Сок надо выжать из лимона в мисочку, туда же макнуть щетину старой ненужной зубной щетки. Теперь ею надо потереть места, заросшие жиром.

Сверху загрязнения можно присыпать слоем пищевой соды. Потом опять поработать зубной щеткой.

Едва жир начнет отходить, его нужно аккуратно убрать мягкой ветошью, потом плиту останется протереть сухой салфеткой.

Еще один старый хороший способ - хозяйственное мыло. Нужно взять кусок около 50 г, натереть на терке. Мыльную крошку растворить в горячей воде - хватит и 150 мл.

Раствор для обработки жирных ручек плиты готов. Жир легко убирается со всех зазоров, после чего обработанные места протираются насухо.