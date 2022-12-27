Немного касторки домашним цветам не помешает, наоборот, поможет пережить зиму

Касторовое масло можно смело лить в цветочные вазоны, комнатные растения будут благодарны, особенно, если на подходе зима. Однако прибегать к этому средству надо с умом, соблюдая правильные пропорции.

Касторовое масло - отличный способ улучшить рост волос на голове. Но помогает оно в этом не только волосам. Растения тоже оценят такую добавку.

Если комнатная зелень пожухла и выглядит слабой и болезненной, стоит аккуратно угостить ее касторкой.

Концентрированный препарат не подойдет, надо потрудиться сделать на его основе полезную подкормку.

На литр воды берется столовая ложка касторового масла, хорошо размешивается. Обычно подкормка вносится с помощью пульверизатора.

Нужно опрыскать стебли, можно немного раствора влить прямо в землю. Перед применением подкормки, примерно за два часа, необходимо увлажнить растение обычным способом.

Если цветок не любит опрыскивания, удобрение с касторовым маслом вносится простым поливом. Такой способ, к примеру, больше подойдет фиалкам.

Как масло помогает растениям:

они быстрее растут и скорее формируют бутоны;

поврежденные посадки хорошо восстанавливаются;

растения лучше впитывают питательные элементы из почвы;

касторка улучшает иммунитет цветов, и они меньше болеют;

листва будет более пышной и яркой;

грунт приобретает рыхлую структуру.