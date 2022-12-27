Морская рыба или речная: что лучше включить в рацион

На самом деле выбирать не нужно, и та, и другая рыба должна присутствовать среди продуктов питания. Обе полезны по-своему.

Морские и речные виды рыб полезны, но немного различны по входящим в состав элементам. Александра Разаренова объяснила, какова ценность обоих продуктов:

"Речная рыба содержит меньше йода и витамина D, но в ней больше витаминов группы B, магния и железа. Морская рыба часто более жирная, богата омега-3, омега-6 и антиоксидантами, в ней больше йода. Польза от речной и морской рыбы для организма в целом одинаковая. Главное, чтобы рыба была выловлена в экологически чистых водоемах"

Выбирая рыбу, надо учитывать ее жирность. Для людей, которые не хотят употреблять много калорий, красные сорта рыбы не подойдут (это касается и морской и речно рыбы) из-за излишней жирности и питательности.

Однако полностью отказываться от жирной рыбы нельзя, в постном продукте мало жирных кислот. Как вариант, можно объединять в одном блюде разные сорта рыб - жирные и нежирные.

Когда рыба покупается в магазине, лучше выбрать ту, которая подвергалась шоковой заморозке. В таких экземплярах будет меньше воды и больше пользы, рыба будет вкуснее.

Стоит запомнить, что речную рыбу надо более тщательно обрабатывать, потому что в пресной воде создаются идеальные условия для размножения глистов.