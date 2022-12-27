«Была старой девой»: Наталья Подольская открыла детали первого интимного опыта

Певица уточнила, что они при этом даже не встречались, но она мальчика любила, а вот он ее - нет.

Певица Наталья Подольская больше десяти лет состоит в браке с Владимиром Пресняковым. Она родила мужу двоих сыновей: семилетнего Артемия и годовалого Ивана, сообщает Тeleprogramma.

В очередном выпуске шоу "Ваша Наташа" звезда рассказала, что Федор Бондарчук уговаривал ее назвать старшего сына Федей.

В беседе со своей гостьей и подругой Юлианной Карауловой певица проговорилась о своем первом опыте с противоположным полом. Юлианна заявила, что знает, во сколько Подольская "лишилась девственности".

«Да, я была старой девой по нынешним меркам. В 12 уже целовалась, в бутылочку играли. Помню, мне дико мешал нос. Этот нос Тараса. Я хотела его отгрызть. Очень мешал. Большой был нос», — поделилась воспоминаниями Наталья.

Подруги также заговорили о том, стоит ли объяснять детям, что спать нужно только по любви.

«Ну давай будем честными: кто совершил такой акт по реальной любви?» —спросила Юлианна. «Я», — ответила Наталья. Звезда при этом уточнила, что они с парнем даже не встречались, но она его любила. "А он меня нет", - подытожила Подольская.