Советский новогодний стол: чем лакомились жители страны в эпоху дефицита

Запасаться продуктами к празднику хозяйки начинали за несколько месяцев, а рецепты передавали из рук в руки.

Удивительное дело: хотя очень многие продукты были в дефиците, на праздники столы просто ломились от яств. Что именно было на новогоднем столе?

В напитках особого разнообразия не было. В основном было 2 наименования: советское шампанское для дам и водка для мужчин. Коньяк было не достать, вино почему-то не приветствовалось.

А вот еды было много и разной. Практически всегда - фаршированные яйца. Их наполняли желтком со шпротным паштетом, селедкой и сливочным маслом, сыром и чесноком.

Подавались салаты - морковный и свекольный с чесноком и майонезом. Почему они стояли на праздничном столе? Потому что майонез было трудно достать, и заправка этим соусом сама по себе была удачей.

Королем салатов, разумеется, был "Оливье". К нему достать нужно было много компонентов: кроме майонеза это колбаса (но если не было, заменяли отварным мясом), и горошек. Картошка, морковь, яйца и солёные огурцы были в каждом доме.

В меню встречался и салат "Австрийский", в котором слоями выкладывали белки яиц, лук, сыр, шпроты, желтки. Между слоями - майонез.

Обязательно подавались бутерброды. Классика жанра - бутерброды со шпротами. Ставились соленья - огурчики с помидорчиками, икра кабачковая, перчик. Кто сумел достать колбасу, тот делал нарезку. Нарезались сыр, рыба.

На горячее готовили курицу или утку. Часто их фаршировали, запекали в духовке.

Десертами лакомились к утру. Торты большинство хозяек пекли сами: в магазинах их было не достать. Кому повезло - тот сумел отстоять в очереди за мандаринами. Конфетами тоже запасались загодя, прятали их от маленьких детей, чтобы не нашли и не съели.

Но самое главное - все всегда были в настроении и радовались всему, что есть!