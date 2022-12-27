Лечение похмельного синдрома по-фински: помогут яйца, семечки или горох

Из исследований финских ученых следует, что с похмелья хорошо помогают продукты, содержащие высокий уровень аминокислоты L-цистеин.

Отыскать заветный ингредиент можно в сырых куриных яйцах, сырых семенах подсолнечника или в свежих зернышках гороха.

Среди добровольцев финами был проведен эксперимент.

Суть его заключалась в следующем: одна часть людей, испытывающих похмельный синдром, употребляла таблетки с L-цистеином, другие участники исследования принимали плацебо.

Примерная доза алкоголя составила полтора грамма из расчета на 1 кг веса испытуемого. Спиртное употреблялось по времени около трех часов.

Участников обследовали на предмет содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе и концентрацию метаболитов спиртного в крови.

Также добровольцы должны были заполнить специальные анкеты утром после распития алкогольных напитков. Вопросы оценивали степень тяжести похмельного синдрома.

Из выводов финских ученых:

"Исследование обнаружило статистически значимую связь между L-цистеином и уменьшением симптомов похмелья. То есть L-цистеин уменьшал головную боль, тошноту, стресс и тревогу"

Таким образом, выяснилось, что продукты, содержащие аминокислоту L-цистеин (семечки, горох, яйца), могут облегчить симптомы похмелья.