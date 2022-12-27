Строящийся дом Никаса Сафронова в Турции снова обокрали

Воры вынесли систему видеонаблюдения, которая установлена по требованию местных чиновников, и по этой причине стройку заморозили.

Никас Сафронов рассказал о сових проблемах с недвижимостью в Турции. По словам художника, стройка его особняка сейчас заморожена.

А в целом он начал обзаводиться в этой стране "квадратами" после того, как за рекламу жилищного комплекса ему подарили квартиру в Аланье, сообщает КП.

"Я решил купить там для шести сыновей, а также брата, еще 7 квартир, - поделился мастер. - Эти квартиры я купил по 120 тысяч евро, однако на продаже апартаментов прогорел, и получил только половину от потраченной на них суммы, потому что рынок недвижимости в Турции сильно обвалился".

Сафронов посетовал, что очень намучился с этими квартирами. Там сначала поселились какие-то бродяги, просто вскрыв замки. Их нужно было выселить, но полиция не реагировала на жалобы. Никасу пришлось дать бомжам денег, чтобы те забрали тряпье и съехали.

По словам художника, квартиры они разграбили. Но на этом история не закончилась: после управдом тайно стал сдавать квартиры Сафронова туристам. В конце концов, он был рад, когда их продал.

"Но в Турции, в Махмутлар, у меня остался недостроенный дом, с которым я сейчас мучаюсь", - пожаловался Никас.

Он признался, что это тоже стало большой головной болью. То на него напишут кляузу, будто дом строится незаконно - в зеленой зоне, где соколы летают. Художник признался, что тратил огромные на подарки местным чиновникам, чтобы те разрешили строительство.

"Потом написали еще одну жалобу, будто мы затеяли строительство в районе, где гнездуются ласточки. Опять пришлось обивать чиновничьи пороги. А сейчас очередной круг ада - ограбление. Украли систему видеонаблюдения, которую недавно установили по требованию тех же чиновников", - рассказал Сафронов.

По его словам, ее теперь снова нужно устанавливать. А пока она отсутствует, стройку чиновники заморозили.