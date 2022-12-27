Маск произвел в «эпичные» прогноз Медведева на 2023 год

Глава Tesla Илон Маск и новый владелец Твиттер коротко, но емко отреагировал на предсказания замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева на 2023 год.

«Эпичный тред», — написал Маск в Twitter, со ссылкой на аккаунт Медведева.

Напомним, что Медведев предсказал в наступающем году рост стоимости нефти до 150 долларов за баррель, а газа до 5 тыс. долларов за тысячу кубометров.

Медведев также не исключил, что ЕС распадется, а в Соединенных Штатах вспыхнет гражданская междоусобица.

Самым ярким лично для Маска стал прогноз Медведева о том, что он станет лидером США, победив на выборах.

