Венгры, которые живут в Румынии потребовали автономии

Национальный совет секлеров сделал заявление в адрес главы правительства Румынии Николае Чукэ в котором потребовал территориальной автономии.

Как сообщает во вторник, 27 декабря, издание Digi 24, в стостраничном письме премьер-министру Румынии, представитель венгерского нацменьшинства напомнил о том, что Румыния обязалась ранее возвратить им имущество церквей и разрешить создание и деятельность церковных школ.

Эти рекомендации Румыния так и не выполнила со времен вступления в Совет Европы в 1993 году.

В документе отмечается, что в соответствие со ст. 11 упомянутых рекомендаций СЕ нацменьшинства имеют право на особый статус территорий, где проживает их этническое большинство.