Племянник покойной Анны Самохиной Денис умер спустя 14 лет после кончины актрисы

Дочь покойной актрисы Анны Самохиной Александра сообщила, что из жизни ушел племянник ее матери Денис, который был иконописцем, художником и музыкантом.

Наследница покойной актрисы Анны Самохиной Александра сообщила о трагедии, произошедшей в их семье спустя 14 лет после смерти матери.

Не стало 39-летнего племянника артистки Дениса.

Александра сообщила, что умер близкий родственник 12 ноября. Дочь Самохиной утверждает, что покойный был слишком красивым для этого мира.

Денис был иконописцем, художником и музыкантом при жизни.