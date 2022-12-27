Племянник покойной Анны Самохиной Денис умер спустя 14 лет после кончины актрисы
2022-12-27 10:53
Дочь покойной актрисы Анны Самохиной Александра сообщила, что из жизни ушел племянник ее матери Денис, который был иконописцем, художником и музыкантом.
Наследница покойной актрисы Анны Самохиной Александра сообщила о трагедии, произошедшей в их семье спустя 14 лет после смерти матери.
Не стало 39-летнего племянника артистки Дениса.
Александра сообщила, что умер близкий родственник 12 ноября. Дочь Самохиной утверждает, что покойный был слишком красивым для этого мира.
Денис был иконописцем, художником и музыкантом при жизни.
Опубликовано: Наталья Гончарова