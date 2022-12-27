Братья Меладзе вышли вместе на сцену в Германии
2022-12-27 11:08
Музыкальный продюсер Константин Меладзе не любит показываться на публике. Именно по этой причине его появление на публике в Берлине рядом с братом Валерием вызвало бурную реакцию.
Братья Меладзе появились на сцене Берлина.
Известный композитор Константин Меладзе на публике показываться не любит, но сделал исключение для брата, появившись с ним на сцене в немецкой столице.
Валерий поблагодарил близкого родственника за подаренные ему хиты.
Кадры с концерта в Берлине разместила в сети солистка группы "ВИА Гра" София Тарасова.
Опубликовано: Наталья Гончарова