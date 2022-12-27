Новый сериал от Netflix расскажет о шпионке ЦРУ из Беларуси

Сериал «Рекрут» выйдет на сервисе Netflix и расскажет об агенте ЦРУ по имени Максим из Беларуси.

Первый сезон шпионского сериала "Рекрут" вышел на стиминговом сервисе Netflix. В центре истории агент ЦРУ, харизматичная девушка по имени Максим, родом из белорусского города Бобруйска.

Первый сезон будет состоять из 8 серий. По сюжету героиня долгое время работает под прикрытием в Минске, где заводит связи с мафией. Затем переезжает в США и попадает в тюрьму за убийство.

Главную роль исполнила британская актриса Лора Хеддок, известная по сериалу "Демоны Да Винки" и последней части франшизы "Трансформеры".

В сериале упоминается также город Могилев и "Беларусбанк". Некоторые события происходят в Минске.