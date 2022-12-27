Свиной грипп обнаружен во всех регионах Российской Федерации

Роспотребнадзор заявил, что во всех регионах Российской Федерации выявлены случаи заражения свиным гриппом.

27 декабря информационное агентство ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора, сообщило о том, что во всех регионах России специалисты зафиксировали подтверждённые случаи заражения штаммом гриппа А (H1N1) 2009.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что система здравоохранения в России готова к приему большого количества пациентов, заражённых свиным гриппом.