Лукашенко: Беларусь и Россия согласовали все вопросы и расставили точки над «i»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вчера согласовал с Путиным все вопросы и расставил точки над «i».

27 декабря Telegram-канал «Пул Первого» сообщил о том, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе беседы со своим российским коллегой Владимиром Путиным в интерьерах Русского музея под полотнами великих художников заявил о том, что вчера поздно вечером обсуждению подлежали очень многие вопросы.

Лукашенко уточнил, что вместе с Путиным за вечер многие точки расставили над «i» и окончательно согласовали все вопросы, на обсуждение которых у некоторых государств уходят году.