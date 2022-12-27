Два лайфхака помогут быстро и равномерно подогреть еду в микроволновке

Не процедуры проще, чем подогрев еды в микроволновой печи. Но идеально подогреть, как правило, не получается. То блюдо нагревается больше еды, то еда прогревается по краям, оставаясь в центре холодной.

Есть две хитрости, о которых почти никто не знает. Оба лайфхака действительно работают и легко объясняются с научной точки зрения.

Никаких чудес здесь нет. Надо лишь немного разобраться с принципом работы микроволновой печи.

Какие проблемы бывают при подогреве? Верхняя часть продуктов нагревается, внутри они остаются совсем холодными.

Это происходит потому, что микроволны проникают вглубь еды только на 2-2,5 см. В серединке блюдо нагревается за счет теплоотдачи: нагретая по краям пища отдает свое тепло в центр.

Очень большой объем еды не успевает хорошо прогреться изнутри. Для достижения результата надо несколько раз перемешать пищу во время разогрева.

Еще одна особенность: еда лучше разогревается в посуде округлой формы с тонкими стенками. Хуже всего - в толстых квадратных тарелках и мисках.

Итак, лайфхак №1: разложить еду в тарелке так, чтобы она лежала в форме кольца, где серединка остается незаполненной. Разогрев в этом случае будет оптимальным.

Время для нагревания при этом тоже сокращается.

А если надо подогреть суп? Ведь он же жидкий! И тут в действие вступает лайфхак №2: тарелку с жидкими продуктами надо ставить не в центр вращающегося блюда, а ближе к его краю.

В этом случае прогрев будет равномерным, более ускоренным, плюс - тарелка не будет нагреваться сильнее содержимого.

Емкость с супом будет вращаться не в центре устройства, а начнет двигаться по большому кругу внутри камеры, проходя вдоль стенок и вбирая в себя по максимуму все отражающиеся от них волны.