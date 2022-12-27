Ревность: что это такое и как справиться с проблемой

Это разрушительное чувство, которое может привести к печальному исходу. Приступам ревности преимущественно подвержены влюблённые люди.

Человеческая психика устроена довольно сложно. Человека обуревают эмоции, чувства, страсти. И если любовь, радость, счастье полезны для него, то негативные могут окрашивать жизнь в тёмные тона. Ревность - одна из них.

Эксперты называют 3 причины ревности: низкую самооценку, сильную привязанность к объекту, эгоизм.



Обладатели низкой самооценки нередко приписывают себе отрицательные качества. Под давлением этих чувств в их голову закрадывается тревожная мысль, что партнёр способен предпочесть кого-то более успешного, сильного, красивого.

Во втором случае человек так привязан к партнёру, что ему кажется, будто без объекта обожания жизнь потеряет смысл. Страх потери преследует, порождая всплески ревности.

Ревность, которая вызвана эгоизмом, - самая страшная, она даже может привести к трагичному исходу. Эгоисты действуют по принципу "мне или никому". Партнёр для них собственность, которая принадлежит им и только им, и ему не дано права общаться с другими людьми.

Каковы отличия мужской и женской ревности? Мужская ревность базируется на самолюбии. При этом мужчине не требуются доказательства измены.

Женская ревность обычно - следствие низкой самооценки. Женщинам свойственно сравнивать себя с другими и находить в себе изъяны. При этом женщина ищет любые доказательства измены, направляет ревность на соперницу. Обычно мысль об измене партнёра начинает мучить женщин при изменениях в бытовых отношениях.

Что делать, если обуяла ревность? Можно ли с ней справиться? Если ревность так велика, что не даёт жить, нужно сразу же начинать с ней борьбу. Для этого - выявить причину нахлынувшего чувства.

Если же ревность вызвана низкой самооценкой, надо принять меры для устранения комплексов и неуверенности. Для этого стоит пойти в спортивный зал, записаться на развивающие лекции - то есть, испробовать все, что поможет стать лучшей версией себя.

Можно воспользоваться и более простым способом: обсудить тревожащие вопросы со спутником. Главное - не давить, не устраивать скандалы.

Действенно также анализирование ситуации. Для этого надо взять лист бумаги и написать все случаи, когда внутри трепетало от ревности. И попробовать разобраться - это были весомые поводы для подозрения либо всё можно объяснить. В самых крайних случаях - обратиться к опытному специалисту.