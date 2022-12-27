Шахназаров жестко раскритиковал Познера из-за отсутствия позиции по СВО

88-летний легендарный журналист исчез с радаров с начала спецоперации, он не проводит свои творческие вечера и не ведет шоу.

Владимир Познер так и не выразил свое отношение у СВО на Украине, хотя многие ждали, что скажет по этому поводу легендарный журналист. Его коллега Михаил Шахназаров негативно оценил такое поведение мэтра, сообщает СтарХит.

Он считает, что нет смысла ждать от Владимира Владимировича громких высказываний. У Познера три паспорта, потому он не будет устраивать себе проблемы в преклонном возрасте, отметил журналист.

"Когда человек выступает в роли ментора, учит всю страну, навязывает свое мнение, то, кроме раздражения, у меня это ничего вызывать не может. Знаете, есть моменты, когда уже пора уходить — из-за возраста. Когда за 80 скакануло уже, возраст не влияет положительно на клетки головного мозга", - заявил Шахназаров.

"То, что скажет Познер… А мне пофиг! На мой взгляд, он хороший, однако переоцененный журналист", - отметил журналист.

Михаил Шахназаров занимает патриотическую позицию, критикуя уехавших звезд и выступивших против действий России. К примеру, ему не понравился поступок Жанны Агалаковой, которая несколько десятилетий была корреспондентом Первого канала, но после начала спецоперации решила уйти с главной кнопки страны.

Как уточняет издание, Владимиру Познеру исполнилось 88 лет. Сам мэтр не раз говорил, что после 55 лет почувствовал вторую молодость. Телеведущий ведет активную жизнь: играет в теннис, путешествует, снимает телепередачи.