Сеул извинился за то, что не сбил северокорейские беспилотники

Южнокорейские военные во вторник (27 декабря) принесли извинения за то, что не смогли сбить пять северокорейских беспилотников, пересекших межкорейскую границу в понедельник.

Сеул подвергся широкой критике в стране и среди своих союзников, за то, что оказался не готов к такой атаке.

«Вчера пять вражеских беспилотников вторглись в воздушное пространство Южной Кореи, и наши военные обнаружили и отследили их, но мы приносим извинения за то, что не смогли их сбить», — говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS).

Напомним, что Южная Корея подняла в небо самолеты и вертолеты, но БПЛА просто развернулись и улетели.