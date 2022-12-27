Эксперты признали, что ключ к хорошим отношениям кроется в чистоте дома

Многим людям трудно совмещать семью, работу, физическое благополучие, и уборка нередко попадает в нижнюю строку рейтинга приоритетов.

Когда у человека трудная работа и вообще много обязанностей, последнее, что стоит в списке дел, - уборка. Но ученые предупреждают: беспорядок может негативно отразиться не только на психике, но и на отношениях.

«Для людей поддержание порядка может стать проблемой. Их внимание нередко сосредоточено на более неотложных делах, и протирание пыли и раскладывание вещей по местам может откладываться на неопределенный срок», - отметил психиатр Саманта Родман из Huffington Post.

Тем не менее, подчеркнул специалист, нельзя недооценивать факт, что это создает более серьезные проблемы, нежели небольшой беспорядок.

Результаты опроса, в котором участвовали недавно разведенные люди, показал: 30% респондентов заявили, что после того, как брак распался, они по-другому стали смотреть на домашний быт.

То же относится и к исследованию Pew Research Center: согласно ему, 56% респондентов считают, что совместная уборка дома очень важна для поддержания здоровых отношений.

Уборка может казаться незначительной по сравнению с заданиями по работе, но это не так. Совокупный эффект переполненности жилого пространства способен навредить психическому и физическому здоровью. И в итоге привести к стрессу, беспокойству, повышенной чувствительности и чувству вины.

Эти заболевания также могут отразиться на отношениях с партнером.