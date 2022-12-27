Ольгу Орлову на большом сроке беременности не пускают в самолет

Певица призналась, что чувствует себя хорошо и не боится рожать. И сообщила, что во второй раз станет мамой в феврале.

45-летнюю певицу Ольгу Орлову продолжают преследовать хейтеры. Одни подозревают звезду в фейковой беременности, другие критикуют за поздние роды. Недавно телеведущая опять ответила на каверзные вопросы своих подписчиков. И сообщила, что роды назначены на февраль, пишет Рrozvezd.

Ольга призналась, что чувствует себя хорошо и не боится рожать. Она не собирается также долго сидеть в декретном отпуске, планирует провести дома после родов всего 10 дней.

Поклонники недоумевают: по их мнению, это очень малый срок на то, чтобы восстановиться после появления ребенка на свет. Однако у Ольги на этот счет - своя точка зрения.

Что касается новогоднего отпуска, то Орлова о нем решила забыть. Утверждает, что ее на таком большом сроке просто не пустят в самолет, потому что перепады давления и высоты могут быть опасными для мамы и малыша.

"Меня не пустят уже в самолет, потому все праздники я дома", - сообщила звезда без тени сожаления.