СБУ: имущество российского олигарха Алишера Усманова в Украине арестовано

СБУ сообщила об аресте имущества российского олигарха Алишера Усманова в Украине на почти на $54 миллиона.

27 декабря Служба безопасности Украины в официально Telegram-канале сообщила о том, что имущество компании, якобы принадлежащей российскому предпринимателю Алишеру Усманову почти на 54 миллиона долларов арестовано.

СБУ утверждает, что на изъятое имущество, точное расположение которого не называется, наложен арест и решается вопрос о его передаче в Нацагентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.