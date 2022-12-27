Внучка Чарли Чаплина Уна заявила, что устала от плохих русских в кино

Внучка Чарли Чаплина Уна - актриса. Звезда экрана призналась, что ее утомил образ "плохих русских" в кинематографе.

Уна Чаплин снялась в мини-сериале "Госизмена". Внучка Чаплина призналась, что не в восторге от этого проекта из-за присутствия стереотипов о "плохих русских".

Русская шпионка - главная героиня сериала. Уна заявила, что таких личностей всегда представляют как "плохих парней".

Актриса думает, что подобные образы в кино связаны с "идеологической войной" Запада и РФ, выразив надежду, что это закончится, о чем сообщает "The Hollywood Reporter".