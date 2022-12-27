Asia Times: глава МИД КНР Ван И отчитал Энтони Блинкена за ведение двойной политики
2022-12-27 15:44
Глава китайского МИДа Ван И отчитал госсекретаря США Энтони Блинкена за ведение двойной политики в отношении КНР.
27 декабря индийский обозреватель интернет-издания Asia Times и бывший дипломат Мелкулангара Бхадракумара сообщил о состоявшемся телефонном разговоре министра иностранных дел КНР Ван И и главы Государственного департамента США Энтони Блинкена, который «закончился неудачей».
Бхадракумара утверждает, что в ходе беседы Ван И осудил Блинкена за попытки вести «диалог и заниматься сдерживанием одновременно» и «говорить о сотрудничестве, нанося удар Китаю в спину».
Опубликовано: Диана Мудреченко