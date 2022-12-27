Украинские СМИ сообщили, что в Киеве и во всех областях Украины звучит сирена воздушной тревоги из-за ракетной угрозы, жителей просят направиться в укрытия.

Во вторник после полудня, 27 декабря 2022 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Обозреватели «Страны» отмечают, что воздушная тревога объявлена из-за ракетной угрозы, однако на данный момент какой-либо информации о «прилётах» на территории украинского государства нет.