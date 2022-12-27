Симптомы инфаркта проявляются по-разному у женщин и у мужчин

Нужно уметь их различать, чтобы не ошибиться и вовремя оказать человеку необходимую помощь.

У мужчин при инфаркте может возникнуть боль в груди, шее, плечах и левой руке.

А у женщин - в груди, спине или... челюсти!

Еще одно отличие: у представителей мужского пола в этот момент наступает обильное холодное потоотделение, а женщины ощущают усталость, слабость и беспокойство.

Что касается желудочно-кишечных расстройств, то у мужчин это тошнота и расстройство желудка, а у представительниц противоположного пола - изжога, рвота и расстройство пищеварения.

При приступе мужчины испытывают затруднение дыхания и мучительный кашель. А у дам появляются одышка и симптомы гриппа.

И еще один очень важный момент: у мужчин симптомы инфаркта появляются внезапно, а у женщин они развиваются в течение нескольких дней.

Кроме того, инфаркт у мужчин чаще наступает после больших физических нагрузок, а у женщин - на фоне сильного эмоционального стресса.

При появлении всех вышеописанных симптомов нужно немедленно обращаться за медицинской помощью и следует обязательно сделать кардиограмму!