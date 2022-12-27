Панайотов рассказал, что дочь Юлии Началовой занимается благотворительностью

Певец уточнил, что подросток собирает деньги для лечения больного мальчика. Он уверен, что звездная мама могла бы гордиться Верой Алдониной.

Панайотова с Юлией Началовой связывала близкая дружба. Они дуэтом исполнили несколько песен. Смерть певицы в 2019-м году стала тяжелым ударом для Александра, сообщает Космополитен.

Финалист 5-го сезона шоу «Голос» стремится опекать Веру Алдонину - дочь Началовой.

«К сожалению, с Верочкой видимся не так часто, как хотелось, — признался Панайотов. – Бешеный ритм жизни, у каждого – графики. Но я в курсе того, что происходит в жизни Веры. Она потрясающая! Для своих 16-ти лет Вера достигла многого. Помимо того, что она учится в школе, Вера уже ставит мюзиклы, и сама их режиссирует, сама выступает».

В прошлом году Александр и Вера приняли участие в шоу "Дуэты". Они спели главный хит Юлии – «Герой не моего романа».

«Голос у Веры шикарный: он передался от мамы, — подчеркнул певец. — Мы с Верой пели дуэтом. Получилось прекрасно. Все были довольны. Хотя, на мой взгляд, Верочке еще надо позаниматься вокалом, у нее пока присутствует некоторая нестабильность. Верочке надо прислушиваться к своему дедушке. Мне кажется, он может научить ее хорошим вещам».

Композитор Виктор Началов написал немало песен как для своей дочери, так и для Ларисы Долиной, Ирины Понаровской и других исполнительниц. Дочь поп-звезды и футболиста Евгения Алдонина живет с бабушкой и дедушкой.

Панайотов уверен, что Юлия могла бы гордиться дочерью. «У нее загруженный график: она занимается с 10-ти утра до 10-ти вечера. Кроме учебы, Вера еще собирает средства для больного мальчика. В свои годы она уже занимается благотворительностью. Вера – достойное продолжение своей мамы», — подчеркнул артист.