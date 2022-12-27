«Улыбаются и подставляют»: какая неприятная изнанка жизни в Израиле удивляет россиян

Израильтян переселенцы считают народом очень добрым и открытым, максимально толерантным, но есть нюансы.

Как устраиваются россияне в Израиле, которые решили переехать туда жить на постоянной основе? Как показывает опыт, экспаты сталкиваются там с неожиданными и неприятными моментами, к которым они не были готовы.

Первый неприятный факт - сложность в аренде жилья. В Израиле есть требования к арендаторам: они должны иметь на счетах в банке крупные суммы, подтвердить свою занятость и высокий доход.

Вообще жилье - это самое дорогое в Израиле. Аренда начинается от ста тысяч рублей, плюс коммунальные услуги: от 20 тысяч рублей и выше. В первый год жизни аренда обходится дешевле, потом эта цифра будет выше. Машины стоят вдвое дороже, некоторые товары в цене отличаются в 5 раз.

В квартирах в Израиле нет отопления, и там очень холодно.

Израильтян переселенцы считают народом очень добрым и открытым, макисмально толерантным. Всегда придут на помощь, если потребуется. Но отмечают и неприятные факты.

"Несмотря на доброту и радушность, люди в Израиле необязательные и неисполнительные. Они что угодно могут наобещать, а потом взять и бессовестно не выполнить. То есть, в лицо улыбаются, а потом подставляют", - отмечают переселенцы.