Ученые пришли к выводу: синий свет от гаджетов значительно укорачивает жизнь

Избыток синего света от компьютеров, телевизоров и смартфонов приводит к серьезным проблемам со здоровьем.

В современном мире люди проводят значительное количество своего времени, сидя в гаджетах.

А это оказалось совсем небезопасно. На основе проведенных исследований ученые доказали, что такое "сидение" значительно укорачивает жизнь из-за негативного влияния синего света на организм.

Его длительное воздействие приводит к таким расстройствам, как ожирение, психические отклонения и преждевременное старение.

Медики советуют заменить подобное времяпрепровождение активным отдыхом на природе, прогулками, занятиями спортом и различными хобби.