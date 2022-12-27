Как Фаина Раневская «пригвоздила» двух чиновников из Министерства культуры

Это случилось в 1955 году на выставке в Музее изобразительных искусств имени Пушкина.

В тот год в Музее открылась выставка "Шедевры Дрезденской галереи", на которой экспонировалось полотно "Сикстинская Мадонна" кисти великого Рафаэля.

На выставке собралось много знатоков и ценителей изобразительного искусства и обычных посетителей. Присутствовали здесь и два высоких чиновника из Министерства культуры.

Раневская, которая тоже посетила выставку, стала невольной свидетельницей их разговора. Один из них заявил, что "Сикстиннская Мадонна" не произвела на него особенного впечатления.

На что Раневская не преминула тут же иронично отреагировать: "Эта дама в течение стольких веков на таких людей производила впечатление, что теперь она сама вправе выбирать, на кого ей производить впечатление, а на кого нет!"

От такой невиданной наглости чиновники пришли в полнейшее замешательство, а Раневская гордо поплыла дальше.