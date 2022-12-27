Volkswagen останавливает завод в Германии из-за проблем с поставками запчастей
2022-12-27 17:24
Издание Automotive News сообщает, что Volkswagen останавливает работу своего завода в немецком Вольфсбурге.
По словам руководителя Volkswagen Passenger Cars Томаса Шефера, это связано с «полным хаосом» в поставках запчастей.
Он также отметил, что сейчас на заводе выпускается менее 400 тыс. автомобилей ежегодно. Это менее 50% мощности предприятия.
С 9 по 27 января завод работать не будет. В Volkswagen утверждают, что приостановка будет временной.
Опубликовано: Светлана Репина