Директор МЭА Бирол: следующей зимой Европе будет тяжело из-за нехватки газа
2022-12-27 17:28
Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол считает, что следующая зима будет особенно тяжелой для Европы из-за нехватки газа.
Он сказал, что нынешней зимой риски для Европы низкие, поскольку местные газовые хранилища заполнены почти на 90%.
Но в феврале-марте запас сократятся на треть, и нарастить их до 80-90% к следующей зиме будет непросто.
Сейчас объем газа в хранилищах сокращается на 0,69% в день. При этом резервуары не рассчитанные на постоянный забор газа.
Опубликовано: Светлана Репина