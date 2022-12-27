Директор МЭА Бирол: следующей зимой Европе будет тяжело из-за нехватки газа

Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол считает, что следующая зима будет особенно тяжелой для Европы из-за нехватки газа.

Он сказал, что нынешней зимой риски для Европы низкие, поскольку местные газовые хранилища заполнены почти на 90%.

Но в феврале-марте запас сократятся на треть, и нарастить их до 80-90% к следующей зиме будет непросто.

Сейчас объем газа в хранилищах сокращается на 0,69% в день. При этом резервуары не рассчитанные на постоянный забор газа.