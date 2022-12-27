Песков назвал провокационным заявление секретаря Совбеза Армении о принуждении к вступлению в Союзное государство
2022-12-27 17:34
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна о давлении на его страну не соответствуют действительности.
Ранее Григорян сказал, что на Армению оказывалось давление, чтобы страна присоединилась к Союзному государству Беларуси и России.
Песков посчитал такое утверждение провокационным. Он подчеркнул, что российские чиновники не доводили такой информации до представителей Армении.
Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в переговорах с Владимиром Путиным по поводу Нагорного Карабаха.
Опубликовано: Светлана Репина