Хитрые уловки: что делают актрисы, чтобы блистать на красных дорожках

Некоторые трюки знаменитостей и их стилистов возможно повторить в обычной жизни.

Чтобы актрисы не уставали на высоких каблуках, стилисты подбирают им просторную обувь на два размера больше.

Она не натирает ноги, не вызывает отеков и мозолей и позволяет выдерживать длительные мероприятия.

А чтобы не "выскочить" из такой обуви во время проходки, внутри используются специальные силиконовые накладки, препятствующие скольжению стоп.

Отличный лайфхак для удержания обуви и декольте на месте - обычный двусторонний скотч, который просто наклеивается изнутри.

Чтобы актеры случайно не поскользнулись на плитке или красной ковровой дорожке, подошву их обуви обрабатывают обычной наждачной бумагой.

Так она становится шершавой и препятствует скольжению.

А чтобы не помять платье, добираясь на мероприятие, многие звезды едут в машине лежа или стоя.

Ну а для того, чтобы фигура выглядела в платье идеально, они зажимаются в тесный корсет.

Ким Кардашьян как-то рассказала, что однажды приехала на мероприятие настолько затянутой в корсет, что не могла в нем даже сесть.

В результате у нее болело все тело и начала сильно кружиться голова, в результате чего она едва не потеряла сознание. Исправить ситуацию ей удалось только при помощи глубокого и равномерного дыхания.