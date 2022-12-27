Общепит для элит: какие блюда в советских ресторанах были самыми дорогими

К блюдам с космическими ценниками подавали экспортные варианты водки, выдержанные коньяки из Армении и некоторые сорта шампанского.

Основная часть советских граждан обычно довольствовалась малым. Но были и те, кто регулярно посещал рестораны. Во многих заведениях были как доступные блюда, так и такие, которые себе позволить мог далеко не каждый советский человек.

В некоторые рестораны было сложно попасть. А чтобы сесть за заветный столик, надо было доплатить отдельно. В выходные дни «за вход» иногда приходилось платить половину средней зарплаты. Понятно, что библиотекари и токари в такие места не ходили.

Одним из наиболее уважаемых в Москве считался ресторан «Прага». Еще более высокий класс был у «Седьмого неба» в Останкинской башне. Даже за скромный ужин здесь надо было заплатить более 40 рублей. А какие блюда были самыми дорогими?

Классически - икра. За крохотную банку икры в ресторане платили более шестнадцати рублей. В списке морских деликатесов также были креветки, крабовое мясо, осетрина.

Такие деликатесы могли позволить себе партийные верхушки, разного розлива элита и иностранцы. Скажем, за гренки с икрой просили свыше 50-ти рублей за порцию. В элитных заведениях даже котлеты из свинины готовили по особому рецепту и они обходились более чем за двадцать рублей за порцию.

Под изысканные блюда подавали и особые напитки - тоже по космическим ценам. К ним относились экспортные варианты водки, выдержанные коньяки из Армении, некоторые сорта шампанского.

Даже столики для избранных гостей в таких ресторанах были иными, чем для остальных. Чаще их устанавливали в стороне - чтобы рядовые посетители «дорогих гостей» не беспокоили, а администраторы с официантами создавали сервис более высокого уровня, чем советский.

Но стоит отметить, что в Советстком Союзе можно было много где вкусно и недорого поесть - столовые, закусочные, кафетерии и т.д.