Песков объяснил, зачем главам стран СНГ подарили перстни на саммите в Петербурге

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, зачем на саммите стран СНГ в Санкт-Петербурге главам государств вручали перстни.

По его словам, это были просто сувениры к Новому году. Ранее сообщалось, что на перстни нанесено новогоднее поздравление.

Песков призвал не искать никакого особого подтекста в перстнях, преподнесенных главам государств как сувениры.

На вопрос о том, будет ли Владимир Путин носить такое кольцо, пресс-секретарь ответил отрицательно.